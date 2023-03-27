Денежная энергетика не стабильна и требует к себе особого отношения. Привычка носить деньги в карманах может негативно сказаться на финансовом благополучии. Избежать неприятностей помогут народные приметы, пишет dailyhoro.ru.
Деньги в кармане: что говорят приметы
Деньги в кармане: что говорят приметы
Привычка носить деньги в карманах чревата неприятностями, особенно если речь идет не о мелочи, а о купюрах. Эксперт рекомендуют прислушаться к народным приметам, чтобы не оттолкнуть финансовое благополучие.
- Мятые купюры в кармане по примете - символ бедности и долгов. Тем, кто не отдает должное заработанному, не стоит рассчитывать на финансовое благополучие.
- Деньги, небрежно положенные в карман, сулят неприятности и непредвиденные траты. Причем если ворох купюр соседствует с монетами, то проблемы с финансовым благополучием поселятся надолго.
- Пренебрежительно положенные в карман купюры не привлекут богатства. Напротив, мятые купюры откроют канал бедности и станут причиной непредвиденных трат.
- Если в кармане лежат заговоренные монеты, то в тот же карман не помещают иных денег. В противном случае бедность не заставит себя ждать.
- Примета гласит, что мятые купюры в кармане сулят проблемы с финансовым благополучием. Деньги, не лежащие в нужном месте, а небрежно скомканные, привлекают бедность.
- Считается, что деньги в кармане - это пренебрежение заработкам. Купюры из кармана можно ненароком порвать, тем самым выказывая пренебрежение к собственному труду и провоцируя дальнейшую нищету.