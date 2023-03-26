МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ⟩ Что звезды нам пророчат: гороскоп на 27 марта - 2 апреля 2023 года

ОВЕН

В течение недели предпринимайте смелые шаги – ваша импульсивность своевременна, а опрометчивость – удачлива. Период будет полон противоречий и парадоксов, но ваш успех будет зависеть от способности позитивно смотреть на мир, не превращая мелкие бытовые проблемы во вселенские катаклизмы. К концу недели стремление выделиться из толпы и даже немного провоцировать окружающих пойдет на спад, одновременно уменьшая решительность и готовность к переменам.

ТЕЛЕЦ

Усиливается ваша предприимчивость, практически любое дело будет даваться легче обычного, главное – не слишком увлекаться надеждами на везение, которые могут оказаться ложными. Также не стоит надевать «розовые очки», иначе в скором времени придется столкнуться с суровой действительностью. Но пока не спешите расставаться с атмосферой легкой праздности, лучше провести неделю в кругу друзей и единомышленников, ни в чем себе не отказывая. Будьте осторожны, строя планы и особенно начиная какое-то новое дело.

БЛИЗНЕЦЫ

Нервная неделя - непросто сохранять здравый смысл и рассудительность, необходимые для достижения целей и эффективных результатов. Чтобы свести к минимуму вероятность конфликтов, переживаний и взаимных упреков, попробуйте затаиться и, не афишируя свои планов и действия, уверенно выполнять свою работы, создавать базу будущих успехов. Звезды советуют во всем держать баланс, сохраняя внутреннее равновесие между разумом и интуицией, эгоизмом и альтруизмом, доверчивостью и осторожностью.

РАК