Девушка пила воду с лимоном каждый день в течение месяца и насчитала пять главных изменений в здоровье

Между 9 утра и полуднем она выпивала минимум 4 стакана воды с лимоном. Затем пила по мере необходимости в течение дня. Обычно Джордан выпивала по 10 стаканов воды каждый день.

Кроме этого в ее обычном режиме и рационе ничего не изменилось. Но важные изменения она заметила позже.

Состояние волос, ногтей и кожи улучшилось

Густые здоровые волосы, крепкие ногти и гладкая, чистая кожа являются физическими качествами многих людей, однако с возрастом требуется больше усилий, чтобы поддерживать себя в форме.

«Хотя исследования показали, что витамин С может поддерживать здоровую выработку коллагена, который влияет на качество кожи, ногтей и волос, я не ожидала, что добавление лимонного сока может оказать такое большое влияние на здоровье за 30 дней», - написала Джорждан.

Она обратила особое внимание на скорость, с которой ее волосы росли и становились крепче. «К концу месяца волосы отросли на почти 2,5 см. А мои ногти, которые зимой обычно более ломкие, стали намного крепче. Мне пришлось подпиливать их примерно каждые три-четыре дня», - рассказала счастливая Джордан.

Что особенно порадовало ее, так это влияние нового питьевого режима на кожу. Она стала гладкой и сияющей. Джордан даже не заметила обычной реакции организма на гормональные сдвиги, связанные с менструальным циклом (высыпание на лице, вздутие живота и так далее).

Артериальное давление стабилизировалось