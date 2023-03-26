Самый простой путь к здоровой гидратации – стакан чистой воды. Правда, не всем нравится ее нейтральный вкус. А если добавить лимон?
Девушка пила воду с лимоном каждый день в течение месяца и насчитала пять главных изменений в здоровье
Здоровая привычка
Вода с лимоном может быть отличным вариантом, если обычная надоела. Более того, лимон не только вкус улучшит. Исследования показали, что употребление воды с цитрусовыми предоставляет множество преимуществ для здоровья, пишет tsn.ua.
Прежде всего, добавление 30 мл лимонного сока в воду обеспечит более 10% вашей суточной потребности в витамине С.
Кроме того, что лимон является богатым источником витамина С, он также содержит много других питательных веществ, таких как витамины группы В, калий и фолиевая кислота, которые могут способствовать уменьшению воспаления, стабилизируют артериальное давление, восстанавливают функции мышц, устраняют повреждения клеток, укрепляют иммунитет, а также способствуют снижению веса.
Итак, редактор одного из американских изданий о здоровом образе жизни и питании Джордан Пауэрс Уиллард провела эксперимент.
Об эксперименте с водой
«Мне надоело пить обычную воду. Более того, стало интересно узнать о потенциальном влиянии воды с лимоном на организм. Я хотела на себе проверить, что произойдет, если пить воду с лимоном вместо обычной», - рассказала Джордан.
В течение месяца она выпивала от 8 до 12 стаканов воды с лимоном в день.
«Начинала я примерно с 9 утра, в соответствии с рекомендациями по количеству жидкости, необходимой женщинам ежедневно. В каждый стакан воды я выжимала по крайней мере 30 мл лимонного сока, а затем добавляла 1/4 лимона с мякотью и цедрой», - говорит проводившая эксперимент.
Между 9 утра и полуднем она выпивала минимум 4 стакана воды с лимоном. Затем пила по мере необходимости в течение дня. Обычно Джордан выпивала по 10 стаканов воды каждый день.
Кроме этого в ее обычном режиме и рационе ничего не изменилось. Но важные изменения она заметила позже.
Состояние волос, ногтей и кожи улучшилось
Густые здоровые волосы, крепкие ногти и гладкая, чистая кожа являются физическими качествами многих людей, однако с возрастом требуется больше усилий, чтобы поддерживать себя в форме.
«Хотя исследования показали, что витамин С может поддерживать здоровую выработку коллагена, который влияет на качество кожи, ногтей и волос, я не ожидала, что добавление лимонного сока может оказать такое большое влияние на здоровье за 30 дней», - написала Джорждан.
Она обратила особое внимание на скорость, с которой ее волосы росли и становились крепче. «К концу месяца волосы отросли на почти 2,5 см. А мои ногти, которые зимой обычно более ломкие, стали намного крепче. Мне пришлось подпиливать их примерно каждые три-четыре дня», - рассказала счастливая Джордан.
Что особенно порадовало ее, так это влияние нового питьевого режима на кожу. Она стала гладкой и сияющей. Джордан даже не заметила обычной реакции организма на гормональные сдвиги, связанные с менструальным циклом (высыпание на лице, вздутие живота и так далее).
Артериальное давление стабилизировалось
«Я всегда следила за рационом. Мне не все равно что есть. А еще я постоянно контролировала порции пищи. Однако чем больше лимонной воды я пила, тем меньше я испытывала потребность съесть что-нибудь вкусненькое. В то же время и большой потери веса за месяц не почувствовала. За 30 дней я сбросила чуть меньше двух килограммов», — написала Джордан.
Более того, она отметила, что ее обычно высокое кровяное давление стабилизировалось. «Показания артериального давления не превышали 122/83 мм рт.ст.», — отметила Джордан.
Меньше мышечных спазмов и быстрое восстановление
По крайней мере раз в несколько недель Джордан просыпалась посреди ночи от судорог. Однако во время эксперимента приступов не было. Также она сообщила, что практически не испытала симптомов ПМС, обычно ее беспокоивших.
Джордан рассказала, что получила растяжение связок после падения с лестницы. По словам женщины, она очень быстро оправилась после ушиба. Однако все равно обратилась к врачу, который подтвердил, что быстрое восстановление связок является следствием смены питьевого режима.
«Возможно, благодаря общему увлажнению организма ткани и сосуды стали более крепкими и гибкими», - объяснил ей врач.
Больше энергии
«Вода с лимоном практически заменила мне кофе и зеленый чай, благодаря которым я просыпалась утром. Также я заметила, что мне уже не хочется спать после обеда», - рассказала редактор.
Здоровая привычка
«Человеческий организм состоит на 60% из воды, поэтому жидкость ему нужна, чтобы не потерять способность функционировать. Здоровая привычка пить чистую воду в течение дня - это, как чистить зубы или мыть руки - безусловное правило. Количество воды, которую я употребляла ежедневно, базировалось на стандартных рекомендациях нескольких экспертов. Итак, это действительно заставило меня усовершенствовать питьевой режим. Надеемся, мой положительный опыт вдохновит и вас на переосмысление собственных привычек», - отметила Джордан.
В то же время предостерегаем вас от каких-либо экспериментов без консультации с врачом. Вы не должны увлекаться лимонами, если имеете высокую кислотность, язву желудка или проблемы поджелудочной железы.
Напомним, что высокое кровяное давление может привести к инфаркту и инсульту. Итак, узнайте о пищевых привычках, которые помогут его снизить.