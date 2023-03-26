Гвинет Пэлтроу обвинила 76-летнего мужчину в сексуальных домогательствах на горнолыжном склоне

Неделю назад на звезду обрушилась волна критики из-за пропаганды жесткой диеты, а на днях хейтеры и вовсе прозвали ее Джеффри Дамером в честь американского серийного убийцы. Причина - неудачный лук на первом слушании по делу мужчины, которого Гвинет якобы сбила, катаясь на лыжах. Впрочем, совсем скоро все позабыли про спорный образ актрисы и сосредоточились на ее показаниях, благо там действительно нашлось что обсудить.

Напомним, 76-летний офтальмолог Терри Сандерсон утверждает: Пэлтроу на полной скорости врезалась в него на склоне фешенебельного горнолыжного курорта в штате Юта и укатила, даже не извинившись. Стоит ли говорить, что помощь пострадавшему звезда тоже не предложила, а зря: в результате наезда мужчина сломал четыре ребра и получил серьезную черепно-мозговую травму, последствия которой ощущает до сих пор. Теперь он требует с актрисы 300 тысяч долларов в качестве компенсации морального ущерба.

Так как лучшая защита - это нападение, Пэлтроу немедленно перешла в атаку. На заседании суда актриса заявила, что это Сандерсон въехал ей в спину, из-за чего оба повалились в сугроб. По словам звезды, его лыжи оказались между ее лыж, и, услышав протяжный стон мужчины, в первые секунды она восприняла произошедшее как сексуальное домогательство. «Я была сбита с толку... Он прижимался ко мне сзади и громко стонал. Я не знала, что думать: надо мной шутят или, может быть, это какой-то извращенец?» - вспомнила актриса.

Спустя минуту она сориентировалась и поняла, что ошибается. Тем не менее Гвинет призналась, что накричала на несчастного: «Когда вы чувствуете себя униженным и оскорбленным, к сожалению, начинает действовать адреналин». Звезда утверждает, что поручила своему инструктору по лыжам урегулировать ситуацию и поспешила к детям, которые ждали ее у подножья склона. О травмах, которые получил офтальмолог, Пэлтроу, по ее словам, тоже не знала.