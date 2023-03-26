Элина Нечаева наслаждется любимым цветом в жаркой стране: угадаете, в какой?

Ей очень понравился цвет, который в мире называют «марокканским синим», он очень насыщенный и чистый, а солнце придает ему невероятный блеск и некую магию.

«Рай внутри города. Яркие цвета и пышная зелень сада Мажорель в Марракеше действительно очаровывают и завораживают после оживленных улиц красного города. Там я могу позволить своим чувствам потеряться в моем любимом цвете - голубом синем. А какой ваш любимый цвет?» - подписала Элина пронизанную солнечными лучами и аурой синего фотографию.