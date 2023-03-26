Комментатор несколько лет судится с эстонской светской львицей за неподобающий отклик в соцсетях: дело на финишной прямой

В декабре прошлого года мы писали о том, что спор между Бригитте Сюзанне Хунт и интернет-комментатором дошел до Госсуда.

«Сожаление о содеянном не изменит того, что было сделано. Мои извинения были искренними», - сказал Тайво, который оставил комментарий под одной из статей о светской львице, не понимая, что это приведет его в суд. По словам адвоката Роберта Сарва, это важный прецедент, который показывает, применяется ли параграф, обязывающий присуждать компенсацию за оскорбление, в реальной жизни, пишет Elu24.