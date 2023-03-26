«Я не жалею ни о чем», - онлайн-комментатор, оставивший неподобающий комментарий о светской львице Бригитте Сюзанне Хунт, непреклонен. Адвокат Роберт Сарв, однако, заявил, что решение Госсуда имеет большое значение, пишет Elu24.
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Комментатор несколько лет судится с эстонской светской львицей за неподобающий отклик в соцсетях: дело на финишной прямой
Комментатор несколько лет судится с эстонской светской львицей за неподобающий отклик в соцсетях: дело на финишной прямой
В декабре прошлого года мы писали о том, что спор между Бригитте Сюзанне Хунт и интернет-комментатором дошел до Госсуда.
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