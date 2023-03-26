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Комментатор несколько лет судится с эстонской светской львицей за неподобающий отклик в соцсетях: дело на финишной прямой

Кетлин Крузе
Комментатор несколько лет судится с эстонской светской львицей за неподобающий отклик в соцсетях: дело на финишной прямой
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Бригитте Сюзанне Хунт
Бригитте Сюзанне Хунт Фото: Konstantin Sednev / Postimees

«Я не жалею ни о чем», - онлайн-комментатор, оставивший неподобающий комментарий о светской львице Бригитте Сюзанне Хунт, непреклонен. Адвокат Роберт Сарв, однако, заявил, что решение Госсуда имеет большое значение, пишет Elu24.

В декабре прошлого года мы писали о том, что спор между Бригитте Сюзанне Хунт и интернет-комментатором дошел до Госсуда.

«Сожаление о содеянном не изменит того, что было сделано. Мои извинения были искренними», - сказал Тайво, который оставил комментарий под одной из статей о светской львице, не понимая, что это приведет его в суд. По словам адвоката Роберта Сарва, это важный прецедент, который показывает, применяется ли параграф, обязывающий присуждать компенсацию за оскорбление, в реальной жизни, пишет Elu24.

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