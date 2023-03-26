КТО ТАК СНИМАЕТСЯ С СЕСТРОЙ? ⟩ Ким и Хлои Кардашьян шокировали фанатов эротической фотосессией

Недавно она удивила подписчиков нетипичным для себя селфи без фильтров и макияжа, а на днях переполошила весь честной Интернет пляжным фотосетом со своей младшей сестрой Хлои. И чудеса фотошопа (или их отсутствие) тут ни при чем: фолловеров смутили, и это еще мягко сказано, позы, в которых решили сняться красотки.