ЖИЗНЬ В РАЮ ⟩ Эстонцы построили на Бали роскошный бутик-отель, но одна проблема не дает им ни дня отдыха

За последние 10-15 лет острова Индонезии стали настолько манкими местами, что туда стремятся переехать жители практически каждой страны. На Бали, например, есть подходящие волны для серфинга, приятный теплый климат, иное течение время, не такое быстрое, как в Европе, вкуснейшие фрукты круглый год, потрясающий красоты закаты, дружелюбные местные - все это привлекло сюда эстонцев Элику, Маарью и Вильяра. Они давно мечтали переехать на этот сказочный остров.