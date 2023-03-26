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ОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА ⟩ Мошенники обвиняют жителей Эстонии в детской порнографии и вызывают в суд

Крислин Метсанурм
, репортер
Мошенники обвиняют жителей Эстонии в детской порнографии и вызывают в суд
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Не верьет мошенническим письмам!
Не верьет мошенническим письмам! Фото: Elu24 kollaaž

Сегодня многие жители Эстонии получили на свои э-мейлы повестки с логотипами правоохранительных органов, обвиняющие получателя в детской порнографии. «У меня в голове была тысяча мыслей, когда я получила письмо. Помогите, что я наделала?» – говорит потрясенная женщина.

Мошенническое письмо имеет форму повестки, информирующей получателя о том, что он или она является объектом нескольких судебных разбирательств. Основные обвинения заключаются в том, что получатель занимается киберпорнографией, детской порнографией и посещает порносайты.

Затем его или ее просят обосновать свои действия по электронной почте, однако в письме не указывается, куда следует отправить письмо. "Вы будете зарегистрированы как сексуальный преступник, ваша фотография будет опубликована в СМИ, чтобы ваша семья и друзья знали, что вы делаете на компьютере", - письмо заканчивается прямой угрозой, которая отпугнет некоторых читателей. Если обычно мошеннические письма можно определить по небрежному языку и опечаткам, то теперь читателям практически невозможно отличить их, поскольку орфография писем значительно улучшилась.

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