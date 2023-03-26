Сегодня многие жители Эстонии получили на свои э-мейлы повестки с логотипами правоохранительных органов, обвиняющие получателя в детской порнографии. «У меня в голове была тысяча мыслей, когда я получила письмо. Помогите, что я наделала?» – говорит потрясенная женщина.
Для подписчиков
ОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА ⟩ Мошенники обвиняют жителей Эстонии в детской порнографии и вызывают в суд
Мошенники обвиняют жителей Эстонии в детской порнографии и вызывают в суд
Мошенническое письмо имеет форму повестки, информирующей получателя о том, что он или она является объектом нескольких судебных разбирательств. Основные обвинения заключаются в том, что получатель занимается киберпорнографией, детской порнографией и посещает порносайты.
Ключевые слова