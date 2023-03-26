ЕМУ БЫЛО 43 ⟩ Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера умер от рака желудка

«Я потрясен тем, что должен сообщить, что мой любимый старший сын Ник умер несколько часов назад в больнице Бейзингсток, - рассказал Уэббер. - Вся его семья собралась вместе, и мы полностью опустошены».

18 марта Уэббер поделился заявлением о том, что его сын «критически болен». Тогда он сказал, что был «абсолютно опустошен» в связи с диагнозом своего наследника. Из-за тяжелого состояния Ника композитор пропустил премьеру своего бродвейского мюзикла «Плохая золушка».