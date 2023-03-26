Старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера Николас Ллойд Уэббер ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом 75-летний музыкант сообщил в заявлении для People.
ЕМУ БЫЛО 43 ⟩ Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера умер от рака желудка
Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера умер от рака желудка
«Я потрясен тем, что должен сообщить, что мой любимый старший сын Ник умер несколько часов назад в больнице Бейзингсток, - рассказал Уэббер. - Вся его семья собралась вместе, и мы полностью опустошены».
18 марта Уэббер поделился заявлением о том, что его сын «критически болен». Тогда он сказал, что был «абсолютно опустошен» в связи с диагнозом своего наследника. Из-за тяжелого состояния Ника композитор пропустил премьеру своего бродвейского мюзикла «Плохая золушка».
«Я хочу поблагодарить вас за поток сообщений в поддержку моего сына Ника. Сейчас его перевели в хоспис, и он борется. Я думаю, что он пережил худшее из этого приступа пневмонии, который он получил в результате рака. Это все просто ужасно», = написал Уэббер за неделю до трагедии.