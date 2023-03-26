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ЕМУ БЫЛО 43 ⟩ Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера умер от рака желудка

Limon.ee
Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера умер от рака желудка
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера Николас Ллойд Уэббер ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом 75-летний музыкант сообщил в заявлении для People.

«Я потрясен тем, что должен сообщить, что мой любимый старший сын Ник умер несколько часов назад в больнице Бейзингсток, - рассказал Уэббер. - Вся его семья собралась вместе, и мы полностью опустошены».

18 марта Уэббер поделился заявлением о том, что его сын «критически болен». Тогда он сказал, что был «абсолютно опустошен» в связи с диагнозом своего наследника. Из-за тяжелого состояния Ника композитор пропустил премьеру своего бродвейского мюзикла «Плохая золушка».

«Я хочу поблагодарить вас за поток сообщений в поддержку моего сына Ника. Сейчас его перевели в хоспис, и он борется. Я думаю, что он пережил худшее из этого приступа пневмонии, который он получил в результате рака. Это все просто ужасно», = написал Уэббер за неделю до трагедии.

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