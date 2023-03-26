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Абсолютные баловни судьбы: Володина назвала главных везунчиков апреля

Limon.ee
Абсолютные баловни судьбы: Володина назвала главных везунчиков апреля
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Счастье в глазах смотрящего. Иллюстративное фото
Счастье в глазах смотрящего. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Для них наступает долгожданный светлый период, пишет teleprogramma.pro.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав два знака Зодиака, для которых наступит долгожданный период процветания. В их жизни грядет белая полоса. Главное - воспользоваться своим преимуществом.

Раки

Для этого знака в апреле наступит время, которого они так долго ждали. Им почти полгода не удавалась сдвинуть с мертвой точки свои дела. И вот сейчас Вселенная готова помочь представителям этого созвездия: Раки будут действовать энергично, настойчиво - они уверенно двинутся в бой.

«Кто-то скажет, что вы слишком напористы, толкаетесь локтями и идете к своей цели, презирая интересы окружающих. Не спорю, это можно применить сейчас к Ракам, но это и есть настоящая энергия. Если до сих пор окружение считало вас тихим и домашним человеком, именно сейчас вы предстанете перед близкими в образе воина или охотника», - заверила Володина.
 
Львы

Для них апрель станет важным месяцем, который пройдет под знаком плюс. Особенно удачна его первая половина. Успех придет к большим, глобальным и стратегическим делам. Львы сформируют совершенно новое мировоззрение, которое будет двигать ими по жизни дальше в ближайшие двенадцать лет.

И апрель принесет какие-то особенные события на этом пути за счет мощного соединения управителя Льва - Солнца с Юпитером в символическом 9-м доме. «Это уникальная возможность найти путь, по которому вы будете двигаться дальше, в широком смысле слова», - добавила астролог.

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