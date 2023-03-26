Абсолютные баловни судьбы: Володина назвала главных везунчиков апреля
Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав два знака Зодиака, для которых наступит долгожданный период процветания. В их жизни грядет белая полоса. Главное - воспользоваться своим преимуществом.
Раки
Для этого знака в апреле наступит время, которого они так долго ждали. Им почти полгода не удавалась сдвинуть с мертвой точки свои дела. И вот сейчас Вселенная готова помочь представителям этого созвездия: Раки будут действовать энергично, настойчиво - они уверенно двинутся в бой.
Для них апрель станет важным месяцем, который пройдет под знаком плюс. Особенно удачна его первая половина. Успех придет к большим, глобальным и стратегическим делам. Львы сформируют совершенно новое мировоззрение, которое будет двигать ими по жизни дальше в ближайшие двенадцать лет.
И апрель принесет какие-то особенные события на этом пути за счет мощного соединения управителя Льва - Солнца с Юпитером в символическом 9-м доме. «Это уникальная возможность найти путь, по которому вы будете двигаться дальше, в широком смысле слова», - добавила астролог.