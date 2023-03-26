Абсолютные баловни судьбы: Володина назвала главных везунчиков апреля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав два знака Зодиака, для которых наступит долгожданный период процветания. В их жизни грядет белая полоса. Главное - воспользоваться своим преимуществом.

Раки

Для этого знака в апреле наступит время, которого они так долго ждали. Им почти полгода не удавалась сдвинуть с мертвой точки свои дела. И вот сейчас Вселенная готова помочь представителям этого созвездия: Раки будут действовать энергично, настойчиво - они уверенно двинутся в бой.

«Кто-то скажет, что вы слишком напористы, толкаетесь локтями и идете к своей цели, презирая интересы окружающих. Не спорю, это можно применить сейчас к Ракам, но это и есть настоящая энергия. Если до сих пор окружение считало вас тихим и домашним человеком, именно сейчас вы предстанете перед близкими в образе воина или охотника», - заверила Володина.

Львы