Врач-токсиколог назвал два продукта на завтрак, которые выводят все яды из организма

Врач рассказал, какие продукты помогут сберечь здоровье, благодаря выводу из организма токсинов и шлаков. Зная это, по словам специалиста, каждый может наладить естественную детоксикацию организма при приеме пищи, причем делать это рекомендуется с самого утра.

Как написал в своем Telegram токсиколог и профессор Михаил Кутушов, каждый день в наш организм проникают вредные вещества, содержащиеся в воздухе, воде, пище, табачном дыме, лекарствах и других окружающих нас вещах.

По его словам, детоксикация имеет решающее значение. Так, к продуктам, которые помогают вывести токсины из организма, специалист назвал авокадо и яблоки. При этом их лучше есть на завтрак, чтобы запустить процесс детоксикации с самого утра.

«Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять свою основную дезинтоксикационную функцию и блокируют чувство голода», – сказал специалист.