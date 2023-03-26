Вс, 26.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Врач-токсиколог назвал два продукта на завтрак, которые выводят все яды из организма

Limon.ee
Врач-токсиколог назвал два продукта на завтрак, которые выводят все яды из организма
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Яблоки и авокадо на завтрак выводят токсины из организма. Иллюстративное фото
Яблоки и авокадо на завтрак выводят токсины из организма. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Специалист рассказал, какие продукты помогут оздоровить организм за счет выведения вредных веществ, пишет Topnews.

Врач рассказал, какие продукты помогут сберечь здоровье, благодаря выводу из организма токсинов и шлаков. Зная это, по словам специалиста, каждый может наладить естественную детоксикацию организма при приеме пищи, причем делать это рекомендуется с самого утра.

Как написал в своем Telegram токсиколог и профессор Михаил Кутушов, каждый день в наш организм проникают вредные вещества, содержащиеся в воздухе, воде, пище, табачном дыме, лекарствах и других окружающих нас вещах.

По его словам, детоксикация имеет решающее значение. Так, к продуктам, которые помогают вывести токсины из организма, специалист назвал авокадо и яблоки. При этом их лучше есть на завтрак, чтобы запустить процесс детоксикации с самого утра.

«Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять свою основную дезинтоксикационную функцию и блокируют чувство голода», – сказал специалист.

Он отметил, что в яблоках содержится много пектина, витаминов и минералов. Этот фрукт помогает выводить из организма соли тяжелых металлов и положительно влияют на работу кишечника.

Ключевые слова
Наверх