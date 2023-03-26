Специалист рассказал, какие продукты помогут оздоровить организм за счет выведения вредных веществ, пишет Topnews.
Врач-токсиколог назвал два продукта на завтрак, которые выводят все яды из организма
Как написал в своем Telegram токсиколог и профессор Михаил Кутушов, каждый день в наш организм проникают вредные вещества, содержащиеся в воздухе, воде, пище, табачном дыме, лекарствах и других окружающих нас вещах.
По его словам, детоксикация имеет решающее значение. Так, к продуктам, которые помогают вывести токсины из организма, специалист назвал авокадо и яблоки. При этом их лучше есть на завтрак, чтобы запустить процесс детоксикации с самого утра.
«Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять свою основную дезинтоксикационную функцию и блокируют чувство голода», – сказал специалист.
Он отметил, что в яблоках содержится много пектина, витаминов и минералов. Этот фрукт помогает выводить из организма соли тяжелых металлов и положительно влияют на работу кишечника.