ФОТО ⟩ Садоводы беспокоятся: посадил цветы в саду, а теперь началась буря и обещают снегопад

Первая весенняя погода уже привлекла энтузиастов-садоводов, чтобы покопаться в земле и посадить цветы на улице. Хейкки, который живет в Таллинне и на этой неделе начал сажать цветы в своем саду, поделился фотографиями с редакцией. «Красота цветов перед очередной метелью», – пишет он под фотографиями.

Цветы, посаженые в саду. Фото: Erakogu

На ближайшую неделю синоптики обещают снегопады, а иногда и метель. Температура воздуха может опускаться до четырех градусов ниже нуля. «Я этого не знал. Теперь цветы нужно как-то укрыть, чтобы снег и холод их не сломали», – добавляет мужчина.

Хотя вчера был полный штиль, суббота началась с сильного ветра, который уже во многих местах сломал деревья. «Сегодня беспокойство вызывает сильный ветер, который повреждает растения и деревья», – говорит Хейкки.