Некоторые любители сада не могут дождаться весны и уже начали высаживать цветы на улице. «Я надеялся, что холода больше не придут, и вчера посадил цветы в саду. Но сейчас я услышал прогноз погоды, который обещает возвращение зимы», – написал в редакцию Elu24 житель Таллинна, добавив, что бушующая снаружи буря повреждает и его цветы.
ФОТО ⟩ Садоводы беспокоятся: посадил цветы в саду, а теперь началась буря и обещают снегопад
Первая весенняя погода уже привлекла энтузиастов-садоводов, чтобы покопаться в земле и посадить цветы на улице. Хейкки, который живет в Таллинне и на этой неделе начал сажать цветы в своем саду, поделился фотографиями с редакцией. «Красота цветов перед очередной метелью», – пишет он под фотографиями.
На ближайшую неделю синоптики обещают снегопады, а иногда и метель. Температура воздуха может опускаться до четырех градусов ниже нуля. «Я этого не знал. Теперь цветы нужно как-то укрыть, чтобы снег и холод их не сломали», – добавляет мужчина.
Хотя вчера был полный штиль, суббота началась с сильного ветра, который уже во многих местах сломал деревья. «Сегодня беспокойство вызывает сильный ветер, который повреждает растения и деревья», – говорит Хейкки.