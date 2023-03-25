«Я считаю, что она его убила»: кого отец Децла обвиняет в смерти рэпера

По словам отца рэпера, она постоянно угрожала Кириллу (настоящее имя музыканта) разлукой с сыном Антонием, а в Новый год незадолго до смерти исполнителя выставила его за дверь. Дальше – больше: отец Децла обвинил его вдову в некой «чертовщине» и чуть ли не черной магии.

«Просто я знаю, что она писала моей бывшей жене, какие гадости она писала. Первое что она сделала, оказавшись дома у Ирины, когда принесли телефон и компьютер (которые принадлежали Кириллу. – Прим. Super), – она их забрала и постирала оттуда всю переписку. [...] Все-таки любящая жена старается следить за здоровьем мужа, кормить его, поить. [...] Она его все время шантажировала Тоней, говорила, что он его больше никогда не увидит. [...] Я считаю, что она его убила, неважно – прямо, косвенно. Но она и только она виновата в его смерти. Когда была продана квартира, где они жили, и мы приходили разбирали там мебель, у него в кровати я нашел толстую тетрадку, в которой мелким почерком какие-то заклинания, какая-то такая чертовщина. Я очень жалею, что я ее выбросил. Это она писала. Я ее нашел под матрасом», – рассказал он.

На вопрос, если ли в смерти Кирилла часть его вины, Александр признался, что жалеет о продолжительной размолвке с сыном, которая длилась почти два года после его ухода из семьи. «Моя вина состоит в том, что мне не удалось вовремя наладить с ним полноценное общение. Возможно, если бы мы начали общение, не произошло бы того, что произошло с ним. Я думаю, моя доля вины есть в том, что я не переступил через себя», – рассказал мужчина.