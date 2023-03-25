Дефицит этого витамина в организме может привести к раку и сахарному диабету

1. Витамин D – это прогормон, а любые гормоны оказывают влияние на весь организм целиком – от волос до пяток.

2. Впервые ученые заметили витамин D как вещество, прием которого защищает детей от рахита. Позже выяснилось, что без него в принципе невозможно нормальное формирование костной ткани. Именно благодаря ему кальций из пищи усваивается в кишечнике и переносится до нужных тканей. Доказано, что прием витамина D снижает риск остеопороза на 30-40%, а его недостаток ведет к мышечной слабости и переломам.

3. Витамин D влияет на ген, который связан с регулированием артериального давления.

4. Низкий уровень витамина D повышает риск развития ожирения и сахарного диабета, а также рака толстой кишки и молочной железы, некоторых аутоиммунных заболеваний.

5. Витамин важен для укрепления иммунитета. Он активирует защитные клетки-убийцы (Т-клетки), которые помогают бороться с вирусами и бактериями.

6. Последние исследования доказали, что если человек стабильно принимает D3, то мозг стареет гораздо медленнее. В старости снижается риск нейродегенеративных заболеваний, в частности деменции, на 40%. В молодом и зрелом возрасте улучшаются когнитивные функции.

7. Витамин очень важен и для будущих родителей. При его приеме у мужчин улучшается выработка тестостерона, повышаются шансы имплантации эмбриона у женщин. Кроме того, есть данные, что прием будущей мамой витамина D приводит к рождению ребенка с более высоким IQ и крепким иммунитетом.