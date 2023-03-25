Глоба назвала короля фортуны, который озолотится в 2023 году – накроет денежный ливень

Вселенная щедро одарит счастливчиков, которые поправят свое материальное положение. 2023 год принесет Рыбам успехи в финансовых вопросах. При этом возможны и временные потери, связанные с расходами.

«Весна отмечена успехами в личных делах, придет уважение и признание, заслуженные дары и справедливые результаты», – заверила Глоба.

Летом большая работа унесет немало сил. Необходимо заняться здоровьем. Семейные и бытовые хлопоты отметят вторую половину лета и первую половину осени.