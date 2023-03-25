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Глоба назвала короля фортуны, который озолотится в 2023 году – накроет денежный ливень

Limon.ee
Глоба назвала короля фортуны, который озолотится в 2023 году – накроет денежный ливень
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Астрология. Фото иллюстративное.
Астрология. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на благосклонность фортуны, пишет Телепрограмма.

Вселенная щедро одарит счастливчиков, которые поправят свое материальное положение. 2023 год принесет Рыбам успехи в финансовых вопросах. При этом возможны и временные потери, связанные с расходами.

«Весна отмечена успехами в личных делах, придет уважение и признание, заслуженные дары и справедливые результаты», – заверила Глоба.

Летом большая работа унесет немало сил. Необходимо заняться здоровьем. Семейные и бытовые хлопоты отметят вторую половину лета и первую половину осени.

«Параллельно творческие удачи, интеллектуальный и личный успех, любовь ждут вдали от дома. Год завершится успехом в обучении и преподавании, в карьере новый подъем», – добавила астролог.

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