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Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку

Limon.ee
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку
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Стрижка. Фото иллюстративное.
Стрижка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Британский стилист Уэйн Джозеф Вашингтон в комментарии профильному сайту Latest Hairstyles назвал стрижку пикси идеальной для женщин, у которых нет много времени на укладку волос, пишет Гордон.

По словам эксперта, достоинством стрижки пикси является не только простота в уходе, но и то, что она визуально подтягивает черты лица.

Эксперт отметил, что решившись на такую прическу, важно найти опытного мастера, который сумеет придать волосам нужную форму.

Стрижка пикси. Фото иллюстративное.
Стрижка пикси. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
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