Британский стилист Уэйн Джозеф Вашингтон в комментарии профильному сайту Latest Hairstyles назвал стрижку пикси идеальной для женщин, у которых нет много времени на укладку волос, пишет Гордон.
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку
По словам эксперта, достоинством стрижки пикси является не только простота в уходе, но и то, что она визуально подтягивает черты лица.
Эксперт отметил, что решившись на такую прическу, важно найти опытного мастера, который сумеет придать волосам нужную форму.