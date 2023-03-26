Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака

Близнецы

День пройдет неплохо, однако придется приложить усилия, чтобы избежать роста напряженности в семейных отношениях. Старайтесь проявлять инициативу, окружите близких вниманием и сохраняйте хорошее настроении, даже если не все будет идти так, как задумано. Это не самый подходящий день для посещения шумных вечеринок, активного участия в светской жизни; зато романтические свидания обещают быть очень приятными, а признания – искренними.

Финансовую ситуацию не назовешь простой, необходимо еще раз подумать о том, так ли необходимы те или иные расходы. Настроение могут испортить недоброжелатели, активно вмешивающиеся в ваши дела, однако в открытую борьбу с ними сегодня лучше не вступать.

Рак

День упорной и трудной работы, которая принесет достойные плоды. Не стоит рассчитывать на легкие успехи и скорую реализацию всех планов; придется призвать на помощь усердие и энтузиазм, чтобы преодолеть трудности. Единомышленники готовы прийти на помощь, однако именно от вас они ждут указаний и рекомендаций. Откажитесь от намеков и недомолвок, открыто заявляйте о своих желаниях.

Появляется возможность внести перемены в личные отношения, сделать любовные привязанности более прочными. В семье возможны недоразумения, вызванные разницей во взглядах на решение финансовых вопросов и проведение досуга. Компромисс будет найден, если вы не станете проявлять излишнего упрямства.

Лев