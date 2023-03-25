Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля для всех знаков Зодиака

Лев

Как говорит знаменитый афоризм: не можешь противостоять – возглавь. Это, конечно, шутка, но доля правды в ней есть. С одной стороны, целые коллективы могут быть настроены агрессивно, с другой – ваша харизма и лидерские качества настолько заметны, что люди готовы идти за вами. Оберните это себе на пользу.

Дева

Если у вас вызывают сомнения действия коллег, не идите у них на поводу. Но и в открытый конфликт не вступайте. Чтобы избежать разборок и трений, на этой неделе лучше заниматься делами самостоятельно. В отношениях с окружающими не все гладко, зато все хорошо с работой и деньгами. Перенесите внимание на них.

Весы

Весам тоже не стоит рваться в коллектив, в социум. Очень уж там на данный момент неспокойно. А вот чем стоит заняться, так это запуском новых проектов или сменой работы, если вы планировали. Пора открыться переменам. Луна нынче растущая, а она помогает всему новому. Отличное время для старта.

Скорпион

Вы можете оказаться выбитыми из колеи. На вас надвигается волна перемен, и если вы к этому не готовы, она вполне может сбить вас с ног. Однако если вы не станете старательно пихать самим себе палки в колеса, сопротивляясь изменениям, то увидите, что перемены эти благие. Велика вероятность, что вы пересмотрите свои приоритеты.