Актриса Риз Уизерспун разводится с мужем после 12 лет брака

Об этом сообщила сама актриса, опубликовав на страничке в Instagram обращение от себя и пока еще супруга: «Мы приняли трудное решение о разводе. Мы наслаждались таким количеством замечательных лет вместе и продолжаем жить дальше с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что сделали вдвоем».

Супруги отметили, что главное для них сейчас – их сын, 11-летний Теннесси Джеймс Тот, и попросили уважать конфиденциальность их семьи. Несмотря на то, что обращение звучит более чем серьезно, издание TMZ обратилось к источникам, которые подтвердили информацию. Инсайдер отметил, что актеры расстались на дружеской ноте.