Михаил Лабковский рассказал, как зарабатывать столько, сколько хочется

«Одни люди легко зарабатывают большие деньги, а другим это дается только тяжелым трудом. Я сам долго впахивал за копейки, а теперь работаю в свое удовольствие и уже за совершенно другие деньги. Почему? Потому что разобрался со своей головой», – объяснил народный психолог. Он отметил, что каждый вправе сделать выбор – быть бедным или зарабатывать столько, сколько хочется, и не скупился на советы для тех, кто больше не желает считать копейки.

Во-первых, сказал Лабковский, нужно заниматься тем, что вы любите. «Если вы будете получать искреннее удовольствие от того, чем занимаетесь, велика вероятность, что работа ответит вам взаимностью и доходы вырастут», – сообщил он и добавил, что на поиск призвания может уйти несколько лет, и это абсолютно нормально.

Во-вторых, важно перестать думать как бедный человек. «Если вы откладываете деньги «на черный день», скорее всего, он однажды наступит. Ведь вы сами уже к нему подготовились и ждете», – уверен Михаил. При этом тратить всю зарплату до последней копейки тоже не нужно. Следует найти золотую середину.