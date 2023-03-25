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Михаил Лабковский рассказал, как зарабатывать столько, сколько хочется

Limon.ee
Михаил Лабковский рассказал, как зарабатывать столько, сколько хочется
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Михаил Лабковский
Михаил Лабковский Фото: Промо

Сегодня популярный психолог ответил на один из самых волнующих его читателей вопросов: что сделать, чтобы наконец разбогатеть? Михаил Лабковский опубликовал в своем телеграм-канале огромный пост, в котором, как всегда, разложил все по полочкам, пишет Супер.

«Одни люди легко зарабатывают большие деньги, а другим это дается только тяжелым трудом. Я сам долго впахивал за копейки, а теперь работаю в свое удовольствие и уже за совершенно другие деньги. Почему? Потому что разобрался со своей головой», – объяснил народный психолог. Он отметил, что каждый вправе сделать выбор – быть бедным или зарабатывать столько, сколько хочется, и не скупился на советы для тех, кто больше не желает считать копейки.

Во-первых, сказал Лабковский, нужно заниматься тем, что вы любите. «Если вы будете получать искреннее удовольствие от того, чем занимаетесь, велика вероятность, что работа ответит вам взаимностью и доходы вырастут», – сообщил он и добавил, что на поиск призвания может уйти несколько лет, и это абсолютно нормально.

Во-вторых, важно перестать думать как бедный человек. «Если вы откладываете деньги «на черный день», скорее всего, он однажды наступит. Ведь вы сами уже к нему подготовились и ждете», – уверен Михаил. При этом тратить всю зарплату до последней копейки тоже не нужно. Следует найти золотую середину.

И в-третьих, богатые люди верят в то, что способны зарабатывать. «Людей, которые в себя не верят, видно за версту: на собеседовании они называют зарплату сильно ниже «вилки», а устроившись на работу, постоянно трясутся, что их уволят», – привел пример психолог.

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