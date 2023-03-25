Сб, 25.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Близкие и друзья проводили в последний путь утонувшего на Волге основателя группы Cream Soda

Limon.ee
Близкие и друзья проводили в последний путь утонувшего на Волге основателя группы Cream Soda
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Дмитрий Свиргунов (Dima Nova)
Дмитрий Свиргунов (Dima Nova) Фото: https://www.instagram.com/creamsodamusic/

В минувшие выходные артист отмечал день рождения в кругу близких. Праздник закончился тем, что знаменитость провалился под воду на Волге.

Стало известно, создателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова проводили в последний путь, церемония прощания была закрытой.

Родные не стали сообщать СМИ и в своих социальных сетях о проведении траурной церемонии.

После похорон в Сети появились фотографии с могилы артиста.

Среди звездных друзей погибшего на похоронах были артисты Илья Гадаев и Александр Гудков.

«Всегда ценил твою честность и прямолинейность и никак не мог понять, как в твоей голове помещается столько разных идей и замыслов, связанных с музлом, модой и всякими арт-затеями. Безумная обида, что мы больше не увидимся», – написал после случившегося еще один друг Свиргунова, певец Feduk.

К слову, спастись в ту ночь удалось только девушке погибшего музыканта Валерии Дерман. Она находится в больнице. Брат певца Роман и музыкант Аристарх Ухтомский считаются без вести пропавшими. Георгия Киселева вытащили из воды, но он скончался по дороге в больницу.

Ключевые слова
Наверх