Близкие и друзья проводили в последний путь утонувшего на Волге основателя группы Cream Soda

Стало известно, создателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова проводили в последний путь, церемония прощания была закрытой.

Родные не стали сообщать СМИ и в своих социальных сетях о проведении траурной церемонии.

После похорон в Сети появились фотографии с могилы артиста.

Среди звездных друзей погибшего на похоронах были артисты Илья Гадаев и Александр Гудков.

«Всегда ценил твою честность и прямолинейность и никак не мог понять, как в твоей голове помещается столько разных идей и замыслов, связанных с музлом, модой и всякими арт-затеями. Безумная обида, что мы больше не увидимся», – написал после случившегося еще один друг Свиргунова, певец Feduk.