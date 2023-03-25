Марк Цукерберг стал отцом в третий раз и назвал дочь в честь ушастой медузы

У 38-летнего миллиардера и его супруги есть двое старших дочерей – Максима появилась на свет в 2015 году, а Августа – в 2017-м. Марк Цукерберг и Присцилла Чан познакомились во время учебы в Гарвардском университете при пикантных обстоятельствах – на студенческой вечеринке в очереди в туалет. В 2012 году они сыграли скромную свадьбу, которая состоялась в их особняке, на торжестве присутствовали только близкие друзья.