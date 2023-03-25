Соучредитель и председатель компании Meta Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан стали родителями в третий раз. Радостной новостью счастливые родители поделились в соцсетях, пишет Лайф.
Марк Цукерберг стал отцом в третий раз и назвал дочь в честь ушастой медузы
На свет появилась малышка Аурелия. Имя довольно необычное, ведь именно так называются ядовитые ушастые медузы. Лёгкое прикосновение щупальца аурелии может вызвать сильный ожог.
У 38-летнего миллиардера и его супруги есть двое старших дочерей – Максима появилась на свет в 2015 году, а Августа – в 2017-м. Марк Цукерберг и Присцилла Чан познакомились во время учебы в Гарвардском университете при пикантных обстоятельствах – на студенческой вечеринке в очереди в туалет. В 2012 году они сыграли скромную свадьбу, которая состоялась в их особняке, на торжестве присутствовали только близкие друзья.
Марк Цукерберг – автор и разработчик социальной сети Facebook*, в 2007 году ставший самым молодым американским миллиардером. Входит в список богатейших людей по версии Forbes. Состояние Цукерберга оценивалось в $77 миллиардов. В октябре 2021 года компания Facebook была переименована в Meta.