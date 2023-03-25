Начальник процессуального отдела полицейского участка Ляэне-Харью Райго Прантс сообщил, что это уже не первый подобный случай, когда на улице в Ляэне-Харьюском районе можно увидеть мертвых ворон, пишет Elu24.
Жители Нымме были шокированы увиденным на улице, полиция возбудила уголовное дело
Несколько дней назад жители Нымме столкнулись с шокирующим зрелищем – во дворах многоквартирных домов валялись мертвые вороны.
«Что происходит? Мертвые вороны на каждом углу в Мяннику», – пишет Кристийна, которая живет на улице Валдеку в Нымме. По ее словам, перед одним домом было четыре мертвых вороны. В полдень 22 марта перед ней открылось ужасающее зрелище. «Если идти по улице Валдеку, можно увидеть еще», – говорит местная жительница.
«Кажется, какой-то идиот сошел с ума», – написал кто-то под одной из фотографий, размещенных в группе. Однако точная причина гибели ворон не известна. «Одна женщина в Вальдеку постоянно кормит птиц хлебом. Может быть, это результат этого кормления», – предположил один из комментаторов. Другой добавил: «Кто-то подложил яд, эти вороны едят все…» Однако несколько местных жителей слышали стрельбу из пневматической винтовки.
Начальник процессуального отдела полицейского участка Ляэне-Харью Райго Прантс сообщил, что это уже второй подобный случай в том же районе.
«Полиции не известно о конкретно этом случае, но мы также свяжемся с автором публикации для выяснения обстоятельств», – заявил Прантс, добавив, что они серьезно относятся к таким случаям. «Полицейские выезжают на место для сбора улик и просмотра видеокамер в этом районе».
Полиция возбудила уголовное дело на основании параграфа Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. «Стрельба из предмета, похожего на оружие, в общественном месте не допускается, а животные не должны быть ранены или убиты в результате выстрелов», – добавил Прантс.
Советник по связям с общественностью Ныммеской районной управы Андра Рооза сообщила, что им жалоб по данному делу также не поступало. «Мы передали полученную информацию главному специалисту местной муниципальной полиции. Если вы увидите мертвое животное, нужно связаться с Varjupaikade MTÜ», – добавила Рооза.