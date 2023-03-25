Жители Нымме были шокированы увиденным на улице, полиция возбудила уголовное дело

Несколько дней назад жители Нымме столкнулись с шокирующим зрелищем – во дворах многоквартирных домов валялись мертвые вороны.

«Что происходит? Мертвые вороны на каждом углу в Мяннику», – пишет Кристийна, которая живет на улице Валдеку в Нымме. По ее словам, перед одним домом было четыре мертвых вороны. В полдень 22 марта перед ней открылось ужасающее зрелище. «Если идти по улице Валдеку, можно увидеть еще», – говорит местная жительница.

«Кажется, какой-то идиот сошел с ума», – написал кто-то под одной из фотографий, размещенных в группе. Однако точная причина гибели ворон не известна. «Одна женщина в Вальдеку постоянно кормит птиц хлебом. Может быть, это результат этого кормления», – предположил один из комментаторов. Другой добавил: «Кто-то подложил яд, эти вороны едят все…» Однако несколько местных жителей слышали стрельбу из пневматической винтовки.

Мертвые вороны. Фото: Erakogu/Facebook Nõmmekad

Начальник процессуального отдела полицейского участка Ляэне-Харью Райго Прантс сообщил, что это уже второй подобный случай в том же районе.

«Полиции не известно о конкретно этом случае, но мы также свяжемся с автором публикации для выяснения обстоятельств», – заявил Прантс, добавив, что они серьезно относятся к таким случаям. «Полицейские выезжают на место для сбора улик и просмотра видеокамер в этом районе».

Полиция возбудила уголовное дело на основании параграфа Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. «Стрельба из предмета, похожего на оружие, в общественном месте не допускается, а животные не должны быть ранены или убиты в результате выстрелов», – добавил Прантс.