23 марта на берегу острова Вормс была обнаружена бутылка с посланием. «Это действительно стало неожиданностью», — сказал Каарел, написавший то самое письмо в 2009 году. Послание нашлось спустя 14 лет и стало неожиданностью, как для автора, так и для нашедших.
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ЧТО ВНУТРИ? ⟩ На острове Вормси нашли бутылку с посланием! Сообщение ждало адресата 14 лет
На острове Вормси нашли бутылку с посланием! Сообщение ждало адресата 14 лет
«После школы я часто заходил к маме в офис, но 9-летнему мальчику там делать было особо нечего», - вспоминал Каарел время, когда скучал на работе матери. Поскольку мальчик в то время интересовался пиратами, идея письма в бутылке родилась по рекомендации начальника его матери, и Каарел немедленно воплотил ее в жизнь.
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