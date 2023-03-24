ЧТО ВНУТРИ? ⟩ На острове Вормси нашли бутылку с посланием! Сообщение ждало адресата 14 лет

«После школы я часто заходил к маме в офис, но 9-летнему мальчику там делать было особо нечего», - вспоминал Каарел время, когда скучал на работе матери. Поскольку мальчик в то время интересовался пиратами, идея письма в бутылке родилась по рекомендации начальника его матери, и Каарел немедленно воплотил ее в жизнь.