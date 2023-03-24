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ЧТО ВНУТРИ? ⟩ На острове Вормси нашли бутылку с посланием! Сообщение ждало адресата 14 лет

Кристийна Рейманд Анналийза Кёсс
На острове Вормси нашли бутылку с посланием! Сообщение ждало адресата 14 лет
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Записка в бутылке, найденная на пляже Хаабнееме. Фотография иллюстративная.
Записка в бутылке, найденная на пляже Хаабнееме. Фотография иллюстративная. Фото: Erakogu

23 марта на берегу острова Вормс была обнаружена бутылка с посланием. «Это действительно стало неожиданностью», — сказал Каарел, написавший то самое письмо в 2009 году. Послание нашлось спустя 14 лет и стало неожиданностью, как для автора, так и для нашедших.

«После школы я часто заходил к маме в офис, но 9-летнему мальчику там делать было особо нечего», - вспоминал Каарел время, когда скучал на работе матери. Поскольку мальчик в то время интересовался пиратами, идея письма в бутылке родилась по рекомендации начальника его матери, и Каарел немедленно воплотил ее в жизнь.

«Я надеялся, что бутылка окажется где-то далеко. К сожалению, не вышло, и оказалось, что бутылка закончила свой путь на острове Вормси», - усмехается 23-летний парень.

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