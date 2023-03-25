Что может испортить спланированный до мелочей отдых в лесном домике с сауной неподалеку от Таллинна? Где-то между эстонской столицей и городом Кехра. Неожиданная находка в бане, расположенной в отдельном здании, внесла коррективы в вечерние планы как молодой компании, так и владельца недвижимости, который сдал им для отдыха этот комплекс.
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ФОТО ⟩ Кровь леденеет в жилах: отдых таллиннцев в съемном доме омрачила жуткая находка
Кровь леденеет в жилах: отдых таллиннцев в съемном доме омрачила жуткая находка
Кто бы мог подумать, что веселый отдых с друзьями на природе заставит молодого человека по имени Семен (имя изменено, известно редакции) обратиться за помощью на информационный телефон Центра тревоги - 1247, а уже после этого на уши будет поднята полиция, которая оперативно примчится в этот дом, а потом и постучится в дверь к владельцу недвижимости, проживающему в Таллинне.