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ФОТО ⟩ Кровь леденеет в жилах: отдых таллиннцев в съемном доме омрачила жуткая находка

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Кровь леденеет в жилах: отдых таллиннцев в съемном доме омрачила жуткая находка
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Домик у озера. Снимок иллюстративный.
Домик у озера. Снимок иллюстративный. Фото: icealien/Shutterstock

Что может испортить спланированный до мелочей отдых в лесном домике с сауной неподалеку от Таллинна? Где-то между эстонской столицей и городом Кехра. Неожиданная находка в бане, расположенной в отдельном здании, внесла коррективы в вечерние планы как молодой компании, так и владельца недвижимости, который сдал им для отдыха этот комплекс. 

Кто бы мог подумать, что веселый отдых с друзьями на природе заставит молодого человека по имени Семен (имя изменено, известно редакции) обратиться за помощью на информационный телефон Центра тревоги - 1247, а уже после этого на уши будет поднята полиция, которая оперативно примчится в этот дом, а потом и постучится в дверь к владельцу недвижимости, проживающему в Таллинне. 

Сначала все дружно отдыхали в основном доме. Но в какой-то момент компания решила отправиться в соседнее здание, где находится баня. Там был шкаф, закрытый белой простыней. Казалось бы, не нужно лезть туда, куда тебя не просят. Но любопытные девчонки решили проверить, что же в этом шкафу. Лучше бы они этого не делали. 

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