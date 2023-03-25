ФОТО ⟩ Кровь леденеет в жилах: отдых таллиннцев в съемном доме омрачила жуткая находка

Кто бы мог подумать, что веселый отдых с друзьями на природе заставит молодого человека по имени Семен (имя изменено, известно редакции) обратиться за помощью на информационный телефон Центра тревоги - 1247, а уже после этого на уши будет поднята полиция, которая оперативно примчится в этот дом, а потом и постучится в дверь к владельцу недвижимости, проживающему в Таллинне.

Сначала все дружно отдыхали в основном доме. Но в какой-то момент компания решила отправиться в соседнее здание, где находится баня. Там был шкаф, закрытый белой простыней. Казалось бы, не нужно лезть туда, куда тебя не просят. Но любопытные девчонки решили проверить, что же в этом шкафу. Лучше бы они этого не делали.