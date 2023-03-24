Уступившая победу в шоу «Эстония ищет суперзвезду» Алике Миловой о сплетнях об испортившейся дружбе: наши пути не идентичны, но...

Elu24 связался с певицей Марибель Вяэна, по словам которой появились слухи о ее дружбе с певицей Аликой Миловой. Однако у Марибель и Алики есть своя версия происходящего.

«Это неправда. Мы с Аликой отлично ладим. Хотя на самом деле мы уже не все время вместе, потому что у нас обеих своя жизнь и свои дела. Неважно, насколько мы далеки друг от друга, мы всегда поддерживаем и болеем друг за друга», – объясняет Марибель.