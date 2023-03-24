Около дома Рианны арестовали дерзкого поклонника, который собирался сделать певице смелое предложение

Неприятный инцидент на этот раз произошел с беременной Рианной. Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, на днях около жилища дивы был задержан мужчина. Уроженец Южной Каролины решительно был настроен поговорить с Рири, но вместо нее около дома неизвестного встретила недружелюбная охрана.

В итоге мужчину задержала полиция, которая провела с нарушителем покоя Рианны серьезный разговор. Тогда фанат и признался, что пришел к дому певицы с вполне конкретной целью — сделать ей предложение руки и сердца. В конце концов пылкого влюбленного отпустили, так как закон он все-таки не нарушил, но настойчиво попросили рядом с жилищем счастливой четы не появляться.