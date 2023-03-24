Мировые звезды, да и мы тоже, уже уяснили простую истину: чем выше популярность, тем чаще готовься ловить под своими окнами не вполне вменяемых фанатов, пишет Super.
Около дома Рианны арестовали дерзкого поклонника, который собирался сделать певице смелое предложение
Около дома Рианны арестовали дерзкого поклонника, который собирался сделать певице смелое предложение
Неприятный инцидент на этот раз произошел с беременной Рианной. Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, на днях около жилища дивы был задержан мужчина. Уроженец Южной Каролины решительно был настроен поговорить с Рири, но вместо нее около дома неизвестного встретила недружелюбная охрана.
В итоге мужчину задержала полиция, которая провела с нарушителем покоя Рианны серьезный разговор. Тогда фанат и признался, что пришел к дому певицы с вполне конкретной целью — сделать ей предложение руки и сердца. В конце концов пылкого влюбленного отпустили, так как закон он все-таки не нарушил, но настойчиво попросили рядом с жилищем счастливой четы не появляться.