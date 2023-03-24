Какие фото нельзя ставить на заставку телефона, иначе навлечете беду
Милые котики, природа и фото любимого человека - мы угадали, что чаще всего стоит на обоях у ваших знакомых? Смартфоны так плотно вошли в нашу жизнь, что появились и соответствующие приметы и суеверия. Например, вы знали, что запрещено ставить собственные фотографии на заставку телефона? Рассказываем, каких еще изображений стоит избегать, если не хотите навлечь беду.
Опасными считаются кадры, где вы смотрите прямо в объектив. На них легко навести порчу на болезни и неудачу. Также нежелательно ставить на заставку фотографии, где вы опечалены или испуганы. Запечатленное кратковременное состояние может стать вашим постоянным настроением.
Этот пункт, кстати, входит в цифровой этикет. Во-первых, люди завистливы и могут ненароком сглазить ваши счастливые отношения. Некоторые и вовсе подумают, что вы излишне хвастливы. Лучше уберечь себя и свою половинку от лишних глаз, счастье же любит тишину.
Во-вторых, совместные фотографии на заставке слишком часто мелькают перед вами. А это не очень хорошо, как и часто смотреть в зеркало на себя, начиная замечать недостатки. Можно внести раздор в размеренную жизнь.
Фотография ребенка
До определенного возраста новорожденных детей вообще запрещено показывать даже близким родственникам. Так и с детьми постарше — у них слабая энергетика, но очень светлая и невинная, поэтому ей можно даже подпитываться. Позаботьтесь о своем малыше и приберегите фотографии от посторонних. Еще успеете похвастаться!
Любимое фото знаменитости
Нам тоже нравятся Райан Рейнольдс, Ида Галич и Роберт Паттинсон. Весь день бы ими любоваться! Только так можно вытеснить вашу реальную жизнь и погрузиться в мир воображений и иллюзий.
Сцены насилия и агрессии
Кадры двухмесячных котят, которые мило дерутся, тоже в этом списке. Суть не меняется - это негатив, и его лучше избегать в любом проявлении. Все, что может затуманить сознание и разум, также лучше избегать. Недобрые существа вроде демонов, монстров и чудовищ на заставке телефона - к беде.
Места, связанные с горем
Это касается всего, с чем связаны страдания и людское горе. Фотографии природных катастроф: извержение вулкана, тайфун, цунами. Да, эти кадры могут быть абстрактными и невероятно живописными, но они несут в себе разрушающую энергетику. Также не рекомендуется ставить на обои телефона кладбище, больницы и разрушенные здания.
Надеемся, вы не будете пренебрегать приметами. Советуем поставить на заставку то, что привлечет в вашу жизнь только удачу. Например, талисманы в виде плоских сердец для привлечения большой любви, монеты, кошельки и денежные мешочки, чтобы у вас всегда были деньги.