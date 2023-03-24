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Какие фото нельзя ставить на заставку телефона, иначе навлечете беду

Limon.ee
Какие фото нельзя ставить на заставку телефона, иначе навлечете беду
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Заставка на телефон. Иллюстративное фото
Заставка на телефон. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Проверьте, не используете ли вы «опасные» обои для своего гаджета, пишет wday.ru.

Милые котики, природа и фото любимого человека - мы угадали, что чаще всего стоит на обоях у ваших знакомых? Смартфоны так плотно вошли в нашу жизнь, что появились и соответствующие приметы и суеверия. Например, вы знали, что запрещено ставить собственные фотографии на заставку телефона? Рассказываем, каких еще изображений стоит избегать, если не хотите навлечь беду.

Собственная фотография

Опасными считаются кадры, где вы смотрите прямо в объектив. На них легко навести порчу на болезни и неудачу. Также нежелательно ставить на заставку фотографии, где вы опечалены или испуганы. Запечатленное кратковременное состояние может стать вашим постоянным настроением.

Да и самолюбование будет отвлекать вас от дел и работы, поэтому старайтесь как можно меньше восхищаться снимками с собой.
 
Фотография с возлюбленным
 

Этот пункт, кстати, входит в цифровой этикет. Во-первых, люди завистливы и могут ненароком сглазить ваши счастливые отношения. Некоторые и вовсе подумают, что вы излишне хвастливы. Лучше уберечь себя и свою половинку от лишних глаз, счастье же любит тишину.

Во-вторых, совместные фотографии на заставке слишком часто мелькают перед вами. А это не очень хорошо, как и часто смотреть в зеркало на себя, начиная замечать недостатки. Можно внести раздор в размеренную жизнь.

Фотография ребенка

 

До определенного возраста новорожденных детей вообще запрещено показывать даже близким родственникам. Так и с детьми постарше — у них слабая энергетика, но очень светлая и невинная, поэтому ей можно даже подпитываться. Позаботьтесь о своем малыше и приберегите фотографии от посторонних. Еще успеете похвастаться!

Любимое фото знаменитости

 

Нам тоже нравятся Райан Рейнольдс, Ида Галич и Роберт Паттинсон. Весь день бы ими любоваться! Только так можно вытеснить вашу реальную жизнь и погрузиться в мир воображений и иллюзий.

Сцены насилия и агрессии

Кадры двухмесячных котят, которые мило дерутся, тоже в этом списке. Суть не меняется - это негатив, и его лучше избегать в любом проявлении. Все, что может затуманить сознание и разум, также лучше избегать. Недобрые существа вроде демонов, монстров и чудовищ на заставке телефона - к беде.

Места, связанные с горем

 

Это касается всего, с чем связаны страдания и людское горе. Фотографии природных катастроф: извержение вулкана, тайфун, цунами. Да, эти кадры могут быть абстрактными и невероятно живописными, но они несут в себе разрушающую энергетику. Также не рекомендуется ставить на обои телефона кладбище, больницы и разрушенные здания.

Надеемся, вы не будете пренебрегать приметами. Советуем поставить на заставку то, что привлечет в вашу жизнь только удачу. Например, талисманы в виде плоских сердец для привлечения большой любви, монеты, кошельки и денежные мешочки, чтобы у вас всегда были деньги.

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