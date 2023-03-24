Какие фото нельзя ставить на заставку телефона, иначе навлечете беду

Опасными считаются кадры, где вы смотрите прямо в объектив. На них легко навести порчу на болезни и неудачу. Также нежелательно ставить на заставку фотографии, где вы опечалены или испуганы. Запечатленное кратковременное состояние может стать вашим постоянным настроением.

Да и самолюбование будет отвлекать вас от дел и работы, поэтому старайтесь как можно меньше восхищаться снимками с собой.

Фотография с возлюбленным