Внимательные читатели Elu24 заметили, что гуру стиля Женя Фокин украсила себя особенно элегантным нарядом к приходу весны. Выясняется, однако, что на этот раз мужчина абсолютно точно отдает предпочтение самобытному дизайнеру.
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ФОТО ⟩ Женя Фокин облачился в экстравагантную шубу
Женя Фокин облачился в экстравагантную шубу
«Кто же, как не Женя!» Так на протяжении многих лет характеризовалась смелость в одежде и самовыражении стилиста Жени Фокина. Однако на этот раз стилист украсил себя согревающей «шубой».
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