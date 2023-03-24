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ФОТО ⟩ Женя Фокин облачился в экстравагантную шубу

Стен Таливее
Женя Фокин облачился в экстравагантную шубу
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Женя Фокин.
Женя Фокин. Фото: Taavi Luhamaa

Внимательные читатели Elu24 заметили, что гуру стиля Женя Фокин украсила себя особенно элегантным нарядом к приходу весны. Выясняется, однако, что на этот раз мужчина абсолютно точно отдает предпочтение самобытному дизайнеру.

«Кто же, как не Женя!» Так на протяжении многих лет характеризовалась смелость в одежде и самовыражении стилиста Жени Фокина. Однако на этот раз стилист украсил себя согревающей «шубой».

Фокин делится фотографиями в Instagram прямо из ванной своего нового дома. На этот раз стилист схватил книгу мод Prada и накинул на плечи леопардовое пальто.

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