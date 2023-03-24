8 знаменитостей, которые умерли от алкоголизма

Эми Уайнхаус

Британская певица Эми Уайнхаус прославилась не только своим голосом, который трогал до глубины души, но и нескончаемой борьбой с зависимостью, в которой она, к сожалению, проиграла. В конечном счете знаменитость обнаружили в ее лондонской квартире в 2011 году. Причиной смерти стало алкогольное отравление. Ей было всего 27 лет.

Джек Керуак

Писатель Джек Керуак боролся со злоупотреблением алкоголем на протяжении всей своей жизни. Он умер в 1969 году вскоре после того, как его экстренно доставили в больницу. Подробности того вечера не самые приятные: Джек по обыкновению налили себе стаканчик виски, но после нескольких глотков у него началась рвота. Официальной причиной его смерти стало внутреннее кровоизлияние, вызванное циррозом.

Андрей Панин

Обаятельный актер за свою карьеру сыграл в более чем 75 фильмах. Но ушел из жизни бесславно: тело Панина нашли в его столичной квартире. По данным экспертизы, к смерти привела черепно-мозговая травма, однако в крови актера было немало алкоголя. По официальной версии, он пил несколько дней подряд и, когда получил травму, был не в состоянии обратиться за помощью. Но друзья и близкие до сих пор отказываются в это верить и считают, что его могли убить.

Джон Бонэм