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Больше не блондинка: Вера Брежнева кардинально сменила имидж и показала результат

Limon.ee
Больше не блондинка: Вера Брежнева кардинально сменила имидж и показала результат
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Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: magicinfoto/Shutterstock

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева подстриглась и перекрасила волосы. Снимками в новом образе она поделилась в социальных сетях.

41-летняя певица кардинально сменила имидж и стала брюнеткой. На новых снимках она позировала со стрижкой каре и челкой. Перед камерой она предстала без макияжа. Кардинальные перемены коснулись не только внешнего вида. Теперь певица выступает не под именем «Вера Брежнева», а просто «Vera». 

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