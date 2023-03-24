Скандал в любимом отеле британского короля: охранник снимал на видео людей, занимавшихся сексом в лифте

Выяснилось, что один из охранников продолжительное время снимал на видео людей, занимавшихся сексом в неположенных местах: лифтах и коридорах. Шокирующий факт подтвержден в ходе собственного расследования отеля, после чего материалы дела были переданы в полицию.

Утверждается, что сотрудник службы безопасности снимал людей на телефон с камер видеонаблюдения и вдобавок увеличивал наиболее интимные кадры в основном с изображением женского тела. Тот факт, что ни одно из видео (даже с участием мировой знаменитости) не было передано третьим лицам, говорит о том, что то было просто «милое хобби».