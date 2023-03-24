Громкий скандал международного масштаба набирает обороты в Великобритании. Достоянием общественности стала пикантная, если не сказать больше, история, произошедшая в стенах знаменитого отеля The Ritz в Лондоне. Ее публикует The Sun.
Скандал в любимом отеле британского короля: охранник снимал на видео людей, занимавшихся сексом в лифте
Выяснилось, что один из охранников продолжительное время снимал на видео людей, занимавшихся сексом в неположенных местах: лифтах и коридорах. Шокирующий факт подтвержден в ходе собственного расследования отеля, после чего материалы дела были переданы в полицию.
Утверждается, что сотрудник службы безопасности снимал людей на телефон с камер видеонаблюдения и вдобавок увеличивал наиболее интимные кадры в основном с изображением женского тела. Тот факт, что ни одно из видео (даже с участием мировой знаменитости) не было передано третьим лицам, говорит о том, что то было просто «милое хобби».
Отель The Ritz уже больше века (117 лет) является символом роскоши и высочайшего уровня услуг. Там останавливаются звезды первой величины, мировые политики, а представители британской королевской семьи часто посещают рестораны отеля. В 2002 году Карл III (тогда еще принц Чарльз) наградил их королевским ордером, пишет Super.ru.