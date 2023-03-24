Раскрыты способы сохранить свежесть волос после мытья на 10 дней

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом divinityray напомнила о важности расчесывать волосы перед уходовыми процедурами. Затем, по словам стилиста, необходимо промыть пряди холодной водой, а после нанести шампунь и тщательно очистить кожу головы от накопившейся грязи и масел.