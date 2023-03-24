Как создать дефицит калорий, не считая их

Наш мозг устроен таким образом, что неосознанно мы тянем в рот различные снэки, если за них цепляется взгляд. Не расставляйте дома вазочки с орешками, сухариками, чипсами или сухофруктами. Совершенно незаметно так можно съесть около 1000 калорий. Вместо этого поставьте на кухне или рабочем столе тарелку с нарезанными овощами или фруктами.

Снизьте калорийность соуса

В майонезе 700 калорий на 100 граммов, в сметане — около 150, а в греческом йогурте — всего 66. Добавив в легкие продукты горчицу, чеснок, зелень и лимонный сок можно приготовить гораздо более вкусный и менее калорийный соус к любым блюдам. Кстати, кетчуп тоже можно сделать полезнее, выбирая варианты без сахара.

Добавляйте овощи в каждый прием пищи

Даже если вы решили поужинать пельменями, перед этим съешьте порцию овощного салата. Овощи и фрукты помогают быстрее почувствовать сытость и не съесть лишних калорий.

Пейте воду