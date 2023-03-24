Кучера высказался об изменениях в жизни после интервью Дудю

Кучера отрицательно ответил на вопрос о том, поменялась ли кардинально его жизнь после разговора с Дудем.

«Прибавилось хейтеров и прибавилось людей, которые подходят на улице и благодарят», – высказался он о переменах.

Кроме того, по словам ведущего, они с Дудем не общались после выхода интервью.

«Человек разумный, все прекрасно понимает, зачем доказывать что-то. А для неразумных: после драки кулаками не машут», – рассудил он.