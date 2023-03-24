Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что после интервью блогеру Юрию Дудю у него стало больше и критиков, и сторонников. Об этом он рассказал журналистке Лауре Джугелии, запись беседы вышла на YouTube.
Кучера высказался об изменениях в жизни после интервью Дудю
Кучера высказался об изменениях в жизни после интервью Дудю
Кучера отрицательно ответил на вопрос о том, поменялась ли кардинально его жизнь после разговора с Дудем.
«Прибавилось хейтеров и прибавилось людей, которые подходят на улице и благодарят», – высказался он о переменах.
Кроме того, по словам ведущего, они с Дудем не общались после выхода интервью.
«Человек разумный, все прекрасно понимает, зачем доказывать что-то. А для неразумных: после драки кулаками не машут», – рассудил он.
Ранее Кучера назвал главный вывод, который он сделал после интервью Дудю. Телеведущий счел, что ему нужно лучше готовиться к интервью с теми, кто не разделяет его позицию.
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