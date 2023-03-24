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Кучера высказался об изменениях в жизни после интервью Дудю

Limon.ee
Кучера высказался об изменениях в жизни после интервью Дудю
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Оскар Кучера
Оскар Кучера Фото: Vyacheslav Prokofyev

Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что после интервью блогеру Юрию Дудю у него стало больше и критиков, и сторонников. Об этом он рассказал журналистке Лауре Джугелии, запись беседы вышла на YouTube.

Кучера отрицательно ответил на вопрос о том, поменялась ли кардинально его жизнь после разговора с Дудем.

«Прибавилось хейтеров и прибавилось людей, которые подходят на улице и благодарят», – высказался он о переменах.

Кроме того, по словам ведущего, они с Дудем не общались после выхода интервью.

«Человек разумный, все прекрасно понимает, зачем доказывать что-то. А для неразумных: после драки кулаками не машут», – рассудил он.

Ранее Кучера назвал главный вывод, который он сделал после интервью Дудю. Телеведущий счел, что ему нужно лучше готовиться к интервью с теми, кто не разделяет его позицию.

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