Вот кому везет по-крупному! Эти счастливчики слывут баловнями судьбы, и не зря...
«Есть шанс срубить куш»: два знака Зодиака – короля фортуны, которые разбогатеют в апреле
Назвали два знака Зодиака, которые будут купаться в деньгах в апреле. Кто-кто, а уж эти баловни судьбы вкусят сладкий шербет удачи. Причем им даже не придется чем-то жертвовать для того, чтобы завладеть денежными потоками. Финансовый успех в апреле принимают Львы и Овны.
Львы
Представителям этого созвездия, чтобы улучшить финансовое положение, нужно приложить усилия. Объяснить руководству необходимость своего продвижения по службе и повышения жалованья.
«Если аргументы будут весомыми, вас услышат. Также есть шанс заработать на стороне. Присмотритесь к фондовому рынку», – заверила таролог.
Овны
Вот кто получит все сливки за красивые глаза. Рожденные под этим созвездием испытают на себе щедрость Вселенной. То, о чем они так давно мечтали, само идет к ним. В деньгах не будет отказа, только успевай подсчитывать.
«Овнам повезет по-крупному на пустом месте. Есть шанс срубить куш. Лотерея, розыгрыши. Возможно получение наследства от дальнего родственника», – обещает эксперт.