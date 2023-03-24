«Есть шанс срубить куш»: два знака Зодиака – короля фортуны, которые разбогатеют в апреле

Назвали два знака Зодиака, которые будут купаться в деньгах в апреле. Кто-кто, а уж эти баловни судьбы вкусят сладкий шербет удачи. Причем им даже не придется чем-то жертвовать для того, чтобы завладеть денежными потоками. Финансовый успех в апреле принимают Львы и Овны.

Львы

Представителям этого созвездия, чтобы улучшить финансовое положение, нужно приложить усилия. Объяснить руководству необходимость своего продвижения по службе и повышения жалованья.

«Если аргументы будут весомыми, вас услышат. Также есть шанс заработать на стороне. Присмотритесь к фондовому рынку», – заверила таролог.

Овны

Вот кто получит все сливки за красивые глаза. Рожденные под этим созвездием испытают на себе щедрость Вселенной. То, о чем они так давно мечтали, само идет к ним. В деньгах не будет отказа, только успевай подсчитывать.