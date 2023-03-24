Пт, 24.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Сколько раз в неделю нужно мыть пол, если в доме есть животные и дети

Limon.ee
Сколько раз в неделю нужно мыть пол, если в доме есть животные и дети
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Мытье полов. Фото иллюстративное.
Мытье полов. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Поддержание чистоты важно для здоровья всех домочадцев, пишет Телепрограмма.

Всем известно, как часто нужно принимать душ или мыть руки. Но мало кто знает, с какой периодичностью нужно наводить чистоту в квартире.

Кто-то проводит влажную уборку по мере необходимости, а кто-то протирает пол каждый день: чтобы точно не пропустить ни одной бактерии. Можно понять и первых, и вторых, но существует золотая середина.

Специалисты утверждают, что для поддержания здорового микроклимата пол нужно мыть не реже двух раз в неделю. Это оптимальный вариант, даже при наличии в квартире маленьких детей и домашних питомцев.

Ключевые слова
Наверх