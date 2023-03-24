Сколько раз в неделю нужно мыть пол, если в доме есть животные и дети

Всем известно, как часто нужно принимать душ или мыть руки. Но мало кто знает, с какой периодичностью нужно наводить чистоту в квартире.

Кто-то проводит влажную уборку по мере необходимости, а кто-то протирает пол каждый день: чтобы точно не пропустить ни одной бактерии. Можно понять и первых, и вторых, но существует золотая середина.