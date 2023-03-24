Судьба водит окольными путями: женщины с этими тремя именами находят любовь после 40 лет

Не торопится за счастьем Ирина. Она готова долго выбирать, выжидать. Ирина боится совершить ошибку. Для нее брак — это просто штамп в паспорте и красивая церемония. Для нее замужество возможно раз и навсегда. Иногда этого раз и навсегда приходится ждать 40 лет.

Кристина в отличие от Ирины спешит навстречу любви. Но первая любовь чаще разбивает хрупкое и наивное сердечко. Если дело дошло до брака и детей, то Кристине просто некогда устраивать личную жизнь после неудачного замужества. Если отношения не переродились в семью, Кристина все равно долгое время остается холодна к мужчинам. Не может простить первую любовь, предательство. Открыть сердце и встретить настоящее чувство она готова, разменяв пятый десяток.