ФОТО ⟩ Ели в виймсиском парке до сих пор украшают рождественские игрушки

Хотя официально весна началась в этот понедельник, 20 марта, в Виймси все еще можно увидеть украшенные к рождеству ели. Житель Виймси поделилась фотографией двух елей, на которых еще остались украшения, в группе Facebook Viimsilased. «С Новым Годом!» – пишет Константин, разместивший фото. Фото сделано 22 марта в парке Лайдонер.

Ели в парке Лайдонер в Виймси, 22.03.2023. Фото: Erakogu

«Это не единственное место, где до сих пор остались рождественские украшения. Жители частных домов и квартир тоже не спешат их убирать, некоторые даже не снимают их круглый год», – говорит Константин. Гирлянда и снеговик до сих пор в парке, хотя свет в них уже месяц назад отключили. Неужели Виймси так любит рождественскую пору, что не желает снимать украшения?

Украшения на ели в саду частного дома 23 марта 2023 года. Фото: Erakogu

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