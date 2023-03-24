В группе Viimsilased в Фейсбуке опубликовано фото двух елей, на которых все еще есть рождественские украшения. Фото сделано в парке Лайдонер, где можно найти и другие рождественские украшения. «Общеволостная акция уборки рождественских украшений и гирлянд обычно начинается в конце февраля и продолжается до конца марта», – поясняет представитель волостной управы Виймси, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Ели в виймсиском парке до сих пор украшают рождественские игрушки
Хотя официально весна началась в этот понедельник, 20 марта, в Виймси все еще можно увидеть украшенные к рождеству ели. Житель Виймси поделилась фотографией двух елей, на которых еще остались украшения, в группе Facebook Viimsilased. «С Новым Годом!» – пишет Константин, разместивший фото. Фото сделано 22 марта в парке Лайдонер.
«Это не единственное место, где до сих пор остались рождественские украшения. Жители частных домов и квартир тоже не спешат их убирать, некоторые даже не снимают их круглый год», – говорит Константин. Гирлянда и снеговик до сих пор в парке, хотя свет в них уже месяц назад отключили. Неужели Виймси так любит рождественскую пору, что не желает снимать украшения?
Волостная управа Виймси: украшения помогают сделать темные времена счастливее
Таави Валгмяэ, руководитель отдела строительства и коммунального хозяйства волости Виймси, говорит, что всю зиму в парке мызы Виймси горели гирлянды на рождественской ели, чтобы создать в парке веселую атмосферу в темное время суток. «Мы получили много положительных отзывов от людей по этому поводу. Общеволостная уборка елочных игрушек, гирлянд и рождественских украшений в начинается, как обычно, в конце февраля и продолжается до конца марта. Это делается параллельно с работами по освещению дорог, чтобы не тратить бюджет самоуправления», – поясняет Валгмяэ.