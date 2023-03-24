«Старая добрая Максима. Продают детский крем, срок годности которого истек четыре года назад», – говорит раздосадованная мать из Валга, которая, присмотревшись к крему, купленному в магазине, обнаружила, что его срок годности прошел еще в 2019 году. Представитель Maxima сказал, что в магазине проверили отзыв покупателя о креме, у которого истек срок годности, и выяснилось, что этот продукт распродается в единичных магазинах. Товары были немедленно сняты с продажи, пишет Elu24.
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«Не намазала бы этим ребенка…» Крем, срок годности которого истек несколько лет назад, ждал своего покупателя на полке магазина
«Не намазала бы этим ребенка…» Крем, срок годности которого истек несколько лет назад, ждал своего покупателя на полке магазина
«Сегодня утром я узнала, что на дворе, оказывается, 2019 год...» – говорит жительница Валга, которая в пятницу вечером купила крем для своего ребенка в местном магазине Maxima и написала о своем удивлении в социальных сетях.
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