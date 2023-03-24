«Возможно, я подписала пожизненный кредит, потому что все было на итальянском», – пошутила эстонская певица Ханна Мартинсон в социальных сетях, поделившись с поклонниками удивительным моментом. «Я видела подобные видео в TikTok, но не думала, что это когда-нибудь может случиться со мной», пишет Elu24.
Эстонская певица рассказала о шокирующем происшествии в Италии: всего три часа в Милане и меня уже посадили в фургон
Певица Ханна Мартинсон путешествует по Италии и, конечно же, делится своими приключениями с подписчиками в Instagram.
«Всего три часа в Милане, и уже посадили в фургон», – рассказывает Мартинсон о том, что произошло в четверг вечером. «Что это сейчас было? Я шла в Дуомо со своими подругами, когда представители итальянского модного бренда пригласили меня сняться в видео для TikTok, они подарили мне эту одежду», – рассказала Мартинсон в видео.
«Я была в Милане всего три часа, и такое происходит, это так здорово». Певица рассказала, что видела такие ролики в TikTok, но не верила, что такое может случиться с ней. «Возможно, я подписала договор о пожизненном кредите, потому что все было на итальянском», – пошутила она.
«Мы прошли мимо этих ребят как раз перед тем, как мне предложили поучаствовать. Я посмотрела на пакеты, которые были у них в руках, и сказала своим подругам, что да, я хотел бы знать, где находится магазин этой марки, можно было бы там что-то купить! А через пять минут уже сидела в фургоне того же бренда и переодевалась. И, конечно же, я надела одежду, которую мне дали».