Эстонская певица рассказала о шокирующем происшествии в Италии: всего три часа в Милане и меня уже посадили в фургон

Певица Ханна Мартинсон путешествует по Италии и, конечно же, делится своими приключениями с подписчиками в Instagram.

«Всего три часа в Милане, и уже посадили в фургон», – рассказывает Мартинсон о том, что произошло в четверг вечером. «Что это сейчас было? Я шла в Дуомо со своими подругами, когда представители итальянского модного бренда пригласили меня сняться в видео для TikTok, они подарили мне эту одежду», – рассказала Мартинсон в видео.

«Я была в Милане всего три часа, и такое происходит, это так здорово». Певица рассказала, что видела такие ролики в TikTok, но не верила, что такое может случиться с ней. «Возможно, я подписала договор о пожизненном кредите, потому что все было на итальянском», – пошутила она.