Душа деревни Малле вырастила не только своих детей и внуков: ее заботу и любовь ощущали и многие другие. К сожалению, железная женщина пережила в своей жизни страшную потерю: много лет назад ей пришлось похоронить дочь.
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Малле из Имавере потеряла в страшной аварии дочь и вырастила внучку: «Никому не пожелаю пережить подобное»
Малле из Имавере потеряла в страшной аварии дочь и вырастила внучку: «Никому не пожелаю пережить подобное»
В этот четверг программа Kanal 2 Südamesoov отправилась в гости к Малле, о которой с нежностью отзываются друзья и близкие. Малле, которая живет в своем доме в деревеньке недалеко от Имавере, воспитала не только своих детей, но и внуков. Ее забота и любовь помогли многим другим, и именно она стала душой деревенсокй общины.