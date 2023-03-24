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Малле из Имавере потеряла в страшной аварии дочь и вырастила внучку: «Никому не пожелаю пережить подобное»

Limon.ee
Малле из Имавере потеряла в страшной аварии дочь и вырастила внучку: «Никому не пожелаю пережить подобное»
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Малле с внучкой Марьетте
Малле с внучкой Марьетте Фото: Erakogu

Душа деревни Малле вырастила не только своих детей и внуков: ее заботу и любовь ощущали и многие другие. К сожалению, железная женщина пережила в своей жизни страшную потерю: много лет назад ей пришлось похоронить дочь.

В этот четверг программа Kanal 2 Südamesoov отправилась в гости к Малле, о которой с нежностью отзываются друзья и близкие. Малле, которая живет в своем доме в деревеньке недалеко от Имавере, воспитала не только своих детей, но и внуков. Ее забота и любовь помогли многим другим, и именно она стала душой деревенсокй общины.

Малле живет на ферме Херманни уже 65 лет. «Это моя родина, - говорит энергичная женщина. Малле также является негласным мэром деревни. - Мы организовывали здесь деревенские фестивали, Дни летнего солнцестояния, детские дни. Мы делаем эти традиционные для деревенской жизни праздники, чтобы о них помнили наши дети и внуки».

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