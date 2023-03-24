Малле из Имавере потеряла в страшной аварии дочь и вырастила внучку: «Никому не пожелаю пережить подобное»

В этот четверг программа Kanal 2 Südamesoov отправилась в гости к Малле, о которой с нежностью отзываются друзья и близкие. Малле, которая живет в своем доме в деревеньке недалеко от Имавере, воспитала не только своих детей, но и внуков. Ее забота и любовь помогли многим другим, и именно она стала душой деревенсокй общины.