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КАКАЯ ГРУДЬ! ⟩ Анна Семенович искупала в бассейне свои огромные прелести на радость фанатов

Limon.ee
Анна Семенович искупала в бассейне свои огромные прелести на радость фанатов
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Анна Семенович
Анна Семенович Фото: Sergei Karpukhin

Грудь - самое весомое достоинство артистки, пишет Topnews.

Анна Семенович выделяется среди всех селебрити российского шоу-бизнеса и не столько вокальными данными, сколько великолепным бюстом шестого размера.

Анна щедро делится красотой с армией своих подписчиков, размещая фото и видео, на которых ее прелести, упакованные в цветастые купальники, находятся в центре кадра. На этот раз Семенович наслаждается солнцем на Мальдивах.

Видео, выложенное Анной в Сеть, вышло весьма пикантным. В коротком ролике певица плавает в бассейне, поворачиваясь к зрителю округлой грудью с каплями воды.
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