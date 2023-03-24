КАКАЯ ГРУДЬ! ⟩ Анна Семенович искупала в бассейне свои огромные прелести на радость фанатов

Анна Семенович выделяется среди всех селебрити российского шоу-бизнеса и не столько вокальными данными, сколько великолепным бюстом шестого размера.

Анна щедро делится красотой с армией своих подписчиков, размещая фото и видео, на которых ее прелести, упакованные в цветастые купальники, находятся в центре кадра. На этот раз Семенович наслаждается солнцем на Мальдивах.