Пт, 24.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Абсолютно голая Холли Берри показала горячие кадры из душа

Limon.ee
Абсолютно голая Холли Берри показала горячие кадры из душа
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Холли Берри
Холли Берри Фото: Danny Moloshok

56-летняя актриса поделилась прекрасным с подписчиками, пишет Topnews.

Голливудская актриса Холли Берри славится прекрасной фигурой. В свои 56 лет артистка выглядит юной и свежей, как в свои лучшие дни и не стесняется делиться прекрасным с подписчиками.

Так, накануне в Сети появились горячие кадры, снятые актрисой в душе.

Обнаженная Холли снимала селфи у запотевшего зеркала. Впрочем, клубы пара не скрывали ни ее точеных форм, ни довольного лица. «В середине дня немного любви к себе», — подписала Берри провокационный кадр. Пост набрал 143 000 лайков и множество восторженных комментариев. Пользователи наперебой расхваливали фигуру нестареющей звезды, не скупясь на эпитеты.

https://www.topnews.ru/topka_id_676250.html

Ключевые слова
Наверх