Абсолютно голая Холли Берри показала горячие кадры из душа

Голливудская актриса Холли Берри славится прекрасной фигурой. В свои 56 лет артистка выглядит юной и свежей, как в свои лучшие дни и не стесняется делиться прекрасным с подписчиками.

Так, накануне в Сети появились горячие кадры, снятые актрисой в душе.

Обнаженная Холли снимала селфи у запотевшего зеркала. Впрочем, клубы пара не скрывали ни ее точеных форм, ни довольного лица. «В середине дня немного любви к себе», — подписала Берри провокационный кадр. Пост набрал 143 000 лайков и множество восторженных комментариев. Пользователи наперебой расхваливали фигуру нестареющей звезды, не скупясь на эпитеты.