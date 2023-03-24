Роман Костомаров пережил новую операцию: фигуристу ампутировали пальцы левой руки

Роману Костомарову 24 марта провели вторую операцию по ампутации пальцев левой руки, так как они стали уже чернеть. Такое происходит из-за того, что легкие не работаю в полном объеме, а, следовательно, не доставляется достаточно кислорода в сосуды и ткани.

При этом пока никаких прогнозов медики не дают, так как существует вероятность того, что развитие некроза пойдет дальше и потребуется ампутировать уже всю кисть правой руки. «Это может случиться в любое время», – пояснил источник.

Костомаров дышит после операции самостоятельно, по причине чего его отключили от ИВЛ. Состояние фигуриста оценивается как стабильно тяжелое. «Он то в сознании, то впадает в глубокий сон», – говорит он.

Пока он бодрствует, то питается самостоятельно с помощью супруги или медсестры. Однако его морально состояние находится на грани, что периодически приводит к агрессивному поведению.

«А вот ведет себя, когда в сознании, порой агрессивно. Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани», – добавил собеседник.