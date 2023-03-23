ФОТО ⟩ В Пирита на пляж вызвали спасательную бригаду. «Думали, что разводят костер, но на самом деле...»

Мужчина, гулявший по пляжу Пирита, заметил пожарную машину, прибывшую на пляж сегодня без четверти четыре. «Кто-то позвонил в службу спасения и вызвал спасателей, потому что заметил, что на пляже разводят костер. В 15:15 прибыли спасатели, и оказалось, что это был не костер, а двое ранних отдыхающих просто устраивались поудобнее. Спасатели уехали с места происшествия», - рассказал мужчина, с которым связалась редакция, который в это время гулял по пляжу.