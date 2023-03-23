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ФОТО ⟩ В Пирита на пляж вызвали спасательную бригаду. «Думали, что разводят костер, но на самом деле...»

Трийн Роос
В Пирита на пляж вызвали спасательную бригаду. «Думали, что разводят костер, но на самом деле...»
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Фото: Erakogu

Сегодня днем мужчина, прогуливавшийся по пляжу Пирита, заметил пожарную машину. «Кто-то позвонил в службу спасения и вызвал спасателей, потому что заметил, что на пляже разводят костер», - рассказал мужчина, обратившийся в редакцию Elu24. Он добавил, что прежде чем вызывать спасателей, мужчина мог бы сам проверить, нужна ли помощь.

Мужчина, гулявший по пляжу Пирита, заметил пожарную машину, прибывшую на пляж сегодня без четверти четыре. «Кто-то позвонил в службу спасения и вызвал спасателей, потому что заметил, что на пляже разводят костер. В 15:15 прибыли спасатели, и оказалось, что это был не костер, а двое ранних отдыхающих просто устраивались поудобнее. Спасатели уехали с места происшествия», - рассказал мужчина, с которым связалась редакция, который в это время гулял по пляжу.

«Позвонивший в службу спасения мог бы сам убедиться, существует ли реальная потребность в спасателях».

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