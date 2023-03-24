LIMON LIVE ⟩ «Лучше сходить в армию!» Мария Юферева-Скуратовски сравнила службу с декретом

В образе Эстонии Мария Юферева-Скуратовски предстала в белом платье с черным корсетом и лифом, украшенном васильками. С рук она кормила ласточек – национальную птицу нашей страны. По словам Марии Юферевой-Скуратовски, есть в этом проекте большое символическое значение, не зря он был создан накануне выборов в Рийгикогу.

«Политики, которые идут на выборы, которые берут на себя ответственность что-то менять, продвигать какие-то идеи, бороться за какие-то законопроекты – они в конечном итоге все это делают для людей, для общества. В данном проекте я просто стала проводником воли избирателей, которые в меня поверили, как и Татьяна, которые дали мне мандат доверия – доносить в течение четырех лет их желания, их проблемы, их надежды как до коалиции, так и до оппозиции, и до нашей фракции», – объясняет Мария Юферева-Скуратовски, которая по результатам выборов в Рийгикогу уже второй раз проходит в парламент.