Гостьями очередного выпуска онлайн-шоу Limon LIVE стали политик Мария Юферева-Скуратовски и флорист Татьяна Фитания. А все потому, что недавно они создали необычный цветочный проект с символическим значением. Флорист и политик объединились и показали, как говорить о проблемах государства на языке искусства.
LIMON LIVE ⟩ «Лучше сходить в армию!» Мария Юферева-Скуратовски сравнила службу с декретом
Накануне сто пятого дня рождения Эстонии у флориста Татьяны Фитании родилась идея сделать цветочный фотопроект, а в качестве модели она увидела в нем члена Рийгикогу Марию Юфереву-Скуратовски, которая, по задумке флориста, олицетворяла с собой красавицу-Эстонию.
«Стала думать – кто может стать звездой этого проекта. Дело было накануне выборов, поэтому я решила пригласить Марию. Помимо того, что она интересный человек, политик, она очень миниатюрная, красивая, светловолосая женщина», – рассказала в студии Limon LIVE Татьяна Фитания.
В образе Эстонии Мария Юферева-Скуратовски предстала в белом платье с черным корсетом и лифом, украшенном васильками. С рук она кормила ласточек – национальную птицу нашей страны. По словам Марии Юферевой-Скуратовски, есть в этом проекте большое символическое значение, не зря он был создан накануне выборов в Рийгикогу.
«Политики, которые идут на выборы, которые берут на себя ответственность что-то менять, продвигать какие-то идеи, бороться за какие-то законопроекты – они в конечном итоге все это делают для людей, для общества. В данном проекте я просто стала проводником воли избирателей, которые в меня поверили, как и Татьяна, которые дали мне мандат доверия – доносить в течение четырех лет их желания, их проблемы, их надежды как до коалиции, так и до оппозиции, и до нашей фракции», – объясняет Мария Юферева-Скуратовски, которая по результатам выборов в Рийгикогу уже второй раз проходит в парламент.
Флорист Татьяна Фитания добавляет: «Нашу судьбу вершат во-первых, политики, во-вторых – творческие люди. Потому что они живут в своем мире, дают всем любовь, красивое, прекрасное. В этом совмещении и есть прорыв, который я еще нигде не видела, в нем уникальность этого фотопроекта».
«То, что это произошло именно в День независимости Эстонской Республики, подчеркивает символичность этого проекта, потому что все это сделано, основываясь на любви к Эстонии и желании, чтобы она развивалась, шла правильным путем, чтобы принимались разумные решения, которые делаются во благо обычных людей», – говорит Мария Юферева-Скуратовски.
Побывать моделью у флориста Татьяны Фитании Мария с радостью согласилась, правда, призналась, что подобного опыта во взрослой жизни у нее никогда не было.
«Только в далеком-далеком школьном возрасте я рекламировала бассейн в Пирита. Мне было лет шестнадцать, я была совсем юная.
Больше не приходилось, потому что никогда не стремилась быть моделью, все время на какие интеллектуальные направления себя ориентировала», – рассказала Мария Юферева-Скуратовски.
В ходе передачи гостьи программы рассказали о своих увлечениях, планах и детях. Ведь каждая из этих двух ярких и успешных женщин еще и мама двоих детей.
Мария Юферева-Скуратовски рассказала, что ее старший сын уже отслужил в эстонской армии.
«Почему эстонские мужчины должны идти в армию?» – поинтересовался у политика ведущий Limon LIVE Эдгар Гергель.
«Мне кажется, что армия – это в первую очередь дисциплина, – ответила Мария Юферева-Скуратовски. – Нужно вовремя встать, позавтракать, одеться. Выполнить какие-то задания, упражнения, ужиться в коллективе. Там нужна и определенная физическая подготовка. В целом, для современных мужчин, которые достаточно избалованы, - будем говорить честно, растут они не в спартанских условиях - армия полезна. Армейский опыт, действительно, делает так, что молодой мужчина взрослеет. Он как-то отрывается от родителей, от мамы, которая готова всегда его накормить, пожалеть, понять, выслушать. А здесь он оказывается среди себе подобных, и мужчины постарше еще отдают приказы, которые не очень хочется выполнять».
Мария Юферева-Скуратовски также отметила, что не встречала ни одного молодого человека в своем окружении, кто бы сказал, что армия стала для него потерянным временем. Напротив, у большинства лишь позитивные воспоминания: кто-то нашел друзей, кто-то подтянул эстонский, кто-то научился управлять автомобилем.
«Я считаю, что если здоровье позволяет, то этот этап нужно пройти и отдать долг родине», – говорит Мария.
Татьяна Фитания, мать 28-летнего сына, поддержала Марию: «Армия должна быть в жизни мужчины – это большая школа для его внутреннего состояния и уважения самого себя. Мужчина должен чувствовать себя мужчиной, но мой сын из-за проблем со здоровьем, к сожалению, не смог пойти в армию».
В ходе оживленной беседы в студии Limon LIVE Мария Юферева-Скуратовски провела параллель между армией и декретом.
«Эти одиннадцать или девять месяцев, в зависимости от того, в какой призыв попадешь, в контексте всей жизни – небольшой срок. Ничего не упустишь, все наверстаешь. Как для мужчин армия, для женщин – рождение ребенка. Тоже на какой-то момент ты выпадаешь».
Ведущая Limon LIVE Светлана Карабут, которая тоже растит двоих сыновей, поддержала политика в ее сравнении армии с декретом.
«Да и нагрузка, я скажу вам!», – сказала она.
«Лучше сходить в армию!» – смеясь, подтвердила Мария. – Там тебя хотя бы кормят, ты на всем готовом!"
В студии Limon LIVE, впрочем, как и всегда, атмосфера была веселая и непринужденная. Гостьи программы откровенно отвечали на вопросы и рассказали о себе много нового и интересного, а еще много шутили и смеялись. Смотрите свежий и такой яркий выпуск Limon LIVE! Он точно поднимет вам настроение!