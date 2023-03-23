Певица Сисси и ее жених весной отправились в Париж и, конечно же, посетили единственный в Европе Диснейленд. «Замечательный день, полный любви, радости и смеха», - говорит певица, описывая свой день в парке развлечений.
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Сисси в Диснейленде: «Это того стоит!»
Сисси в Диснейленде: «Это того стоит!»
Сисси делится прекрасными фотографиями из парка развлечений в Instagram. Она также пишет в своих историях в Instagram, как прошел день в тематическом парке. «Без преувеличения, мы провели 12-часовой день в Диснейленде. Несмотря на то, что мои ноги и позвоночник точно не говорят спасибо, однаго это того стоит!».