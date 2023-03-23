Сисси в Диснейленде: «Это того стоит!»

Сисси делится прекрасными фотографиями из парка развлечений в Instagram. Она также пишет в своих историях в Instagram, как прошел день в тематическом парке. «Без преувеличения, мы провели 12-часовой день в Диснейленде. Несмотря на то, что мои ноги и позвоночник точно не говорят спасибо, однаго это того стоит!».