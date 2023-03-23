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СЕРЬЕЗНО?! ⟩ Клиентка после маникюра потребовала вернуть ей «прах» от своих ногтей: реакция мастера бесценна

Limon.ee
Клиентка после маникюра потребовала вернуть ей «прах» от своих ногтей: реакция мастера бесценна
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Маникюр. Иллюстративное фото
Маникюр. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Чудны дела твои, Господи! С какими только просьбами не сталкиваются работники из сферы обслуживания, особенно мастера из области красоты.

На просторах интернета распространяются скриншоты диалога мастера с клиентом, где последняя настоятельно просит вернуть ей «пепел» и «прах» со спиленных ногтей, обосновывая просьбу тем, что опасается колдовства мастера на ее ногтях. «Вы можете с моими ногтями наколдовать», - пишет клиентка мастеру.

Мастер же ответила женщине очень профессионально: 

«..там и чужой есть прах, я не имею права поступать так с другими девочками»

Как думаете, диалог выдумка, или всё-таки в наши дни возможно и такое?!

Переписка мастера сервиса и клиентки.
Переписка мастера сервиса и клиентки. Фото: скриншот
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