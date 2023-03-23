Чудны дела твои, Господи! С какими только просьбами не сталкиваются работники из сферы обслуживания, особенно мастера из области красоты.
СЕРЬЕЗНО?! ⟩ Клиентка после маникюра потребовала вернуть ей «прах» от своих ногтей: реакция мастера бесценна
Клиентка после маникюра потребовала вернуть ей «прах» от своих ногтей: реакция мастера бесценна
На просторах интернета распространяются скриншоты диалога мастера с клиентом, где последняя настоятельно просит вернуть ей «пепел» и «прах» со спиленных ногтей, обосновывая просьбу тем, что опасается колдовства мастера на ее ногтях. «Вы можете с моими ногтями наколдовать», - пишет клиентка мастеру.
Мастер же ответила женщине очень профессионально:
«..там и чужой есть прах, я не имею права поступать так с другими девочками»
Как думаете, диалог выдумка, или всё-таки в наши дни возможно и такое?!